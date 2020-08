لا ريبوبليكا: قرار إيقاف باشاغا يقوض الدور التركي في ليبيا

قالت

صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإداري

أمام المجلس الرئاسي يقوض الدور التركي في ليبيا.

وأوضحت

الصحيفة، أنه بعد أيام من التوترات، تعرض باشاغا، للمساءلة من قبل المجلس الرئاسي،

بينما كان في طريقه للسفر إلى تركيا، موضحة أن الاشتباكات انفجرت داخل الوفاق، بين

باشاغا والسراج، بشكل مثير، بعد قرار إيقاف الأول عن العمل، الذي صدر بعد التشاور مع

أعضاء المجلس الرئاسي، بمن فيهم أحمد معيتيق.

وكشفت

عن أن القرار جاء بتهمة عدم منع بعض المليشيات في طرابلس من إطلاق النار على الاحتجاجات

السلمية، خلال الفترة الماضية، ضد الفساد وانقطاع الكهرباء، مُعتبرة أن الوزن السياسي

لباشاغا يزداد، ناقلة عن مصادر مقربة من المجلس الرئاسي بأن باشاغا أثار بعض الاحتجاجات

الشعبية، مؤكدة أن باشاغا أصبح الرجل الأقوى في طرابلس على مدار 14 شهرًا، بحكم الأمر

الواقع.

وأوضحت

أن باشاغا كان صاحب علاقة قوية مع تركيا وقطر، وفي الوقت نفسه، اعتمدت عليه الولايات

المتحدة بشدة لقدرته خلال معركة تحرير سرت من داعش عام 2016م، لعلاقته القوية مع الجيش

الأمريكي، ووكالة المخابرات المركزية والاستخبارات البريطانية، مشيرة إلى احتفالات

المليشيات المعادية لباشاغا بقرار إيقافه عن العمل؛ حيث أطلقت الألعاب النارية، لاسيما

أنه أعلن منذ شهور عن خططه لتقليص تلك المليشيات نفسها التي تخنق طرابلس، وإعادتها

تدريجيًا إلى الجيش والشرطة إلا أنه كان يعتمد على أقوى المليشيات وهي ميليشا

“الردع” بقيادة المدعو عبد الرؤوف كارة، الأمر الذي نسف مصداقيته في تفكيك

المليشيات بصفة عامة

وأكدت

الصحيفة أن الصراع بين السراج وباشاغا سيكون له أثر فوري يتمثل في إضعاف حكومة الوفاق

غير المعتمدة وإبطاء جهود تهدئة البلاد بشكل أكبر، بالإضافة إلى تعقيد عمل تركيا بشكل

خاص، في الحفاظ على دورها في طرابلس.

