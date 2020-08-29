الهندسة العسكرية: إعدام قنبلة مخصصة لتفجير السفن تعود للحرب العالمية الأولى

نجح أفراد السرية الأولى – هندسة ميدان، التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي، في إعدام قنبلة مخصصة لتفجير السفن، كانت تستخدم في الحرب العالمية الأولى.
وبحسب آمر السرية المقدم هاني فضيل، فإن عملية إعدام القنبلة جاءت بعد ورود مجموعة من البلاغات تفيد بوجود جسم غريب على أحد شواطئ منطقة مرسى لك، ما دعا للتوجه إلى المكان والتعرف على القنبلة ومن ثم إعدامها بالطريقة المخصصة.
هذا وطالب آمر السرية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة في أي مكان، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وعدم تعريض حياتهم للخطر.
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