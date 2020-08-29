الهندسة العسكرية: إعدام قنبلة مخصصة لتفجير السفن تعود للحرب العالمية الأولى

نجح أفراد السرية الأولى – هندسة ميدان، التابعة لإدارة الهندسة العسكرية ‏بالجيش الليبي، في إعدام قنبلة مخصصة لتفجير السفن، كانت تستخدم في الحرب العالمية الأولى.

‏وبحسب آمر السرية المقدم هاني فضيل، فإن عملية إعدام القنبلة جاءت بعد ورود مجموعة من البلاغات تفيد بوجود جسم غريب على أحد شواطئ منطقة مرسى لك، ما دعا للتوجه إلى المكان والتعرف على القنبلة ومن ثم إعدامها بالطريقة المخصصة.

‏هذا وطالب آمر ‏السرية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة في أي مكان، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وعدم تعريض حياتهم للخطر.

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