بركة” لـ” ليبيا24″: إخفاق البعثة الأممية أمام حراك الشعب الليبي ليس بجديد وعليها إعادة حساباتها

قال الأمين منسق مكتب الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا فرع القاهرة، عثمان

بركة، إن إخفاق بعثة الأمم المتحدة في موقفها مع حراك الشعب الليبي ليس بجديد.

وأشار بركة، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24، إلى أن

الحلول الآن أصبحت صعبة والمظاهرات فرضت نفسها على الأمم المتحدة.

وأفاد بركة، بأن الحراك الشعبي أعطى إنذار للبعثة لتعيد حساباتها،

مؤكدًا أن التظاهرات ضد سوء المعيشة تتمدد لتصل لعموم ليبيا.

وتابع بركة، أن البعثة تسير في الاتجاه غير الصحيح وتغفل معاناة الشعب،

مؤكدا على أنها تدير الأزمة ولا تريد حلها.

وأوضح بركة، أن ليبيا تعاني منذ 9 سنوات، خاصة أن الفقر وانعدام السيولة

وانعدام الكهرباء والماء والأمن والأمان عم ليبيا.

ودعا بركة، إلى عقد مؤتمر ليبي ليبي يضم كل الأطراف يشارك فيه أنصار ثورة

الفاتح من سبتمبر.

جاء ذلك بالتزامن مع احتدام الأوضاع في العاصمة طرابلس وتصاعد وتيرة

الاحتجاجات وسط انتشار مكثف لعربات عسكرية تحمل مدافع رشاشة، تابعة للميليشيات، في

الساحة الخضراء.

ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات الحاشدة، تحت عنوان “مليونية إسقاط

السراج”، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ومنذ الأحد الماضي، تتواصل المظاهرات المعارضة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

وسط ضغوط كبيرة لفضها بالقوة.

وتحدى المتظاهرون حظر التجول الذي أعلنته حكومة الوفاق بسبب فيروس كورونا، ليصعدوا احتجاجهم على تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، وانقطاع الخدمات مثل الكهرباء والماء، فضلا عن طول الانتظار أمام محطات الوقود.

