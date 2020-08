أفادت مصادر إعلامية، السبت، بوصول، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق

غير المعتمدة والموقوف احتياطيا عن العمل، فتحي باشاغا، إلى مطار معيتيقة الدولي

قادما من تركيا.

