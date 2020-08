أعلنت اللجنة

الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات اليوم السبت تسجيل 9 إصابات

جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة

في بيان لها أنت نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي والتي تم

إرسالها أمس الأول الخميس، لعدد {16} عينة، أظهرت وجود 9 عينات موجبة منها 7 حالات من مدينة جالو، وحالتين من مدينة إجخرة و

7 عينات سالبة.

