الثني وبوشناف يدعو لمنع الخروقات في سرت والجفرة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما بالشكل الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.

وجاء ذلك خلال اجتماع للثني بوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف كما شدد الثني على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.

ووفق بيان للحكومة، فقد ثمن الثني، خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.

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