الثني وبوشناف يدعو لمنع الخروقات في سرت والجفرة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما بالشكل الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وجاء ذلك خلال اجتماع للثني بوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف كما شدد الثني على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.
ووفق بيان للحكومة، فقد ثمن الثني، خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.
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