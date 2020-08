أكدت مصادر صحفية، اليوم السبت، خروج رتل مسلح من تاجوراء لحماية وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمد فتحي باشاغا في مطار معيتيقة الدولي.

