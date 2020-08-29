رغم تأخير الرواتب.. «السراج» يكلف بحصر أعداد العاطلين لتعيينهم بالقطاع العام

أصدر فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” قراراً بتولي وزير العمل والتأهيل بحكومته، بإعداد حصر شامل لشباب الخريجين العاطلين عن العمل، ممن تتوفر فيهم شروط التعيين بالقطاع العام، قبل 30 سبتمبر المقبل.

ضم القرار الذي حمل رقم “567 لسنة 2020″، كشوفاً طلب “السراج” بأن يجرى تعيينها وفق الحاجة، مطالباً وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، بتوفير الغطاء المالي اللازم للتعيين.

القرار يأتي ضمن عدة قرارات من جانب رئيس “المجلس الرئاسي” لاستيعاب واحتواء غضب الشارع المطالب بإقالة الفاسدين، وتحسين الأوضاع المعيشية، ولاستجلاب تعاطف الشارع بعد توقيفه وزير داخليته فتحي باشاغا.

ويأتي القرار، في وقت تتأخر في رواتب العاملين بالدولة، لعدة أشهر، وفي ظل شكاوى سابقة من مسئولي “الوفاق” من تراكم أعداد المعينين بالجهاز الإداري للدولة، فوق حاجة الجهاز للموظفين.