رصد الجرائم الليبية تدين العنف ضد المتظاهرين ومقتل سند المقرحي وسط طرابلس

استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية، اليوم السبت، وبشدة استمرار أعمال العنف ضد المتظاهرين في طرابلس، والتي راح ضحيتها “سند عمر المقرحي” اثر إصابته برصاص مجموعة مسلحة حاولت تفريق المحتجين، في منطقة غوط الشعال وسط طرابلس، ليلة أمس الجمعة 28 أغسطس.

وكررت المنظمة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إدانتها لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحمل حكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وأكدت المنظمة أنها تعمل على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات وإحالتها إلى جهات الاختصاص الدولية لضمان عدم افلات الجناة من العدالة.

