شركة الكهرباء: استمرار نقص إمدادات الوقود يؤدي إلى ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الجمعة أن استمرار نقص إمدادات الوقود وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف سيؤدي إلى ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال.

وأشارت الشركة إلى حدوث عطل بمنظومة الغاز التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز ، والذي يغذي محطات (شمال بنغازي – الزويتينة) سبب عجز بقيمة تقدر بـ 50 مليون قدم مكعب من الغاز .

وأفادت الشركة أن هذا العطل سيؤدي إلى ارتفارع العجز في التوليد بنحو 700 ميغاوات، مؤكدة أن نقص إمدادات الوقود وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف إلى مساء يوم غد الأحد ونفاذ كميات وقود الديزل للمحطات من شركة البريقة لتسويق النفط كل هذه الظروف القاهرة سببت عجز كبير في إمداد المواطنين بالكهرباء وبذلك سترتفع عدد ساعات طرح الأحمال.

وطمانت الشركة العامة للكهرباء المواطنين أنه بمجرد إصلاح العطل ودخول خط الغاز للعمل في ضخ الغاز وتوفر الوقود الخفيف بانتظام من شركة البريقة سيرجع الاستقرار مباشرة إلى الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24