فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل عدد من الشباب تظاهروا في مدينة القبة

القبة 29 أغسطس 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى “بصفته نائبًا عن دائرة القبة”، عدد من الشباب الذي تظاهر في مظاهرة بمدينة القبة.

هذا واستمع فخامة الرئيس خلال اللقاء عقده بمقر إقامته في بلدية القبة، لمتطلباتهم التي رفعوها خلال المظاهرة، والتي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية في مدينة القبة، من حيث فتح المصارف التجارية بالمدينة، ومباشرة عملها وتوفير السيولة النقدية، وحمايتها وتأمينها، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وطالب المتظاهرين مديرية الأمن والأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لها، أن تقوم بدورها الأمني في المحافظة على سيّر الأمن، وحماية وتأمين المصارف والمرافق الخدمية، وأوضاع بلدية القبة وأداء عملها، وانتخاب مجلس للبلدية.

وتعهد فخامة الرئيس المستشار عقيلة صالح، بأن المصرف التجاري سيتم تركيب منظومة له، ليؤدي عمله ويُباشر فتح أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة، كما سيتم تكليف الأجهزة الأمنية من داخل المدينة وخارجها لتأمينه، كما سيتم حل مشكلة انقطاع الكهرباء من قبل المؤسسات المعنية، وهي تقوم بالحل التدريجي الذي سينتهي مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح المستشار عقيلة صالح أنه من حيث أداء بلدية القبة، سيتم إجراء انتخابات لمجالس البلديات خلال شهر أكتوبر القادم، وأنه على المواطنين اختيار الأصلح في هذه الانتخابات القادمة.

وأكد المستشار عقيلة صالح أن مشروعات رصف طرق شوارع حي دوغوش، سيتم الانتهاء منها خلال المدة القريبة القادمة، وأن الآن جاري العمل بها، كما أن الصالة الرياضية الجامعة للألعاب؛ سيتم تركيبها في نادي البرانس، وهي ستساهم في قتل أوقات فراغ الشباب، فيما يعود عليهم بالنفع.

كما أكد فخامة الرئيس على أنه سيتم التواصل المستمر مع الشباب، للتعاون من أجل حلحلة كافة القضايا التي تُعاني منها مدينة القبة.

وطالب فخامة الرئيس شباب مدينة القبة، بضرورة التعاون مع المؤسسات والقطاعات والمصارف والجهات الأمنية، حتى تؤدي دورها المناط بها. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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