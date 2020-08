الرئاسي: النمروش وزيرا مفوضا للدفاع و الحداد رئيسا للأركان

أصدرالمجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت، قرار بتكليف، صلاح الدين النمروش،

بمهام وزير الدفاع المفوض.

وقالت حكومة

الوفاق غير المعتمدة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه،

مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

كما أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعيين، محمد على الحداد، رئيسا للأركان.

وأضاف الرئاسي

في بيان له، أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وبإلغاء كل ما يخالفه من

أحكام.

