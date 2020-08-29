عطل في ضاغط الغاز تسبب في زيادة عجز الشبكة بالمنطقة الشرقية

كشفت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية اليوم، عن حدوث عطل بأحد ضواغط الغاز التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أمس، تسبب في خروجه عن الخدمة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة لقناة ليبيا، أن ضاغط الغاز تم إرجاعه للعمل من جديد، وتزويد الشبكة بالكمية المفقودة من الغاز والتي تقدر بخمسين مليون قدم مكعب، ليتم بعدها إرجاع كافة الأحمال المفصولة عن مدن المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء، مشيرا إلى أن العجز القائم حاليا في الشبكة خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء.

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