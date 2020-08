رتل حماية باشاغا يتوجه إلى وسط طرابلس ويتوعد المليشيات

تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يظهر من خلاله رتل حماية وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، وهو يتوعد المليشيات في طرابلس.

وبحسب المقطع المرئي ردد أعضاء ما تسمى بقوة إنفاذ القانون التابعة لداخلية الوفاق والمصاحبة لرتل حماية باشاغا أثناء توجه الرتل إلى وسط طرابلس، “الله أكبر جايينكم يا مليشيات في عقر داركم”.

