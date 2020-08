إثر انتفاضة الشباب…المجلس الرئاسي يشكل لجنة لتدريب العاطلين عن العمل وتعيينهم

بعد انتفاضة

الشباب التي هزت قواعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قرر المجلس

اليوم السبت تشكيل لجنة مركزية لحصر العاطلين عن العمل وتدريبهم وتعيينهم.

وأوضح المجلس في

قراره أن وزير العمل والتأهيل يكلف بإعداد حصر شامل للشباب الخريجين والعاطلين عن

العمل الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام وتقديم تقرير بذلك في

مدة أقصاها 30- 9-2020.

وبموجب القرار

تشكل لجنة مركزية برئاسة أحد نوابا لمجلس الرئاسي وعضوية وكيل وزارة العمل

والتأهيل ووكيل وزارة المالية تتولى متابعة المهام المكلف بها وزير العمل و

التأهيل بموجب المادة السابقة ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها من المجلس الرئاسي.

وتضمن القرار

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب الأسماء الواردة بالكشوفات حسب الرغبة ووفق

الإمكانات المتاحة.

كما شمل القرار إلزام كل الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج اعتبارا من 1 -11-2020 حسب ما سيتم اعتماده من المجلس الرئاسي مع إلزام وزارة المالية بحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المرزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي لهذه الشريحة .

