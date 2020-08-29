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بنغازي.. دورة تدريبية لتحفيز الشباب على المشاركة السياسية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت صباح السبت في مدينة بنغازي دورة تدريبية للشباب لتحفيز الشباب على الترشح لانتخابات المجلس البلدي بنغازي وإشراكهم في الشأن العام، وطرح أفكارهم لخدمة مجتمعاتهم من خلال تقديم برامج انتخابية تخدم المجتمع وتقدم حلولا مبتكرة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي.

وركّز البرنامج الذي أقامته منظمة قادة الأفكار لتمكين الشباب على فئة الشباب من الجنسين ممن يرغبون في الترشح لانتخابات المجلس البلدي بنغازي.

وتأتي هذه الخطوة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني تأكيدا على أهمية التدريب وإعداد مرشحين من الشباب القادرين على ضمان جذب أصوات ناخبيهم من خلال برامج انتخابية مقنعة ومؤثرة تفعيلا لدورهم السياسي في الأجهزة المحلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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