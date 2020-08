أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأن الساحة الخضراء في طربلس شهدت انتشار ما تسمى بقوة إنفاذ القانون التابعة لوزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا مع اختفاء المسلحين الموالين لرئيس المجلس الرئاسي بالحكومة فائز السراج.

The post عاجل// ما تسمى بقوة إنفاذ القانون التابعة لباشاغا تنتشر في الساحة الخضراء مع اختفاء ميليشيات السراج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24