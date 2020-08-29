محسن القذافي: الشرعية الدولية الممنوحة للوفاق لم تعد تمثل طريقا واحدا

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، أن الأحداث في طرابلس أثبتت الانقسام السياسي، وعدم رضا الجمهور على ادارة الموارد.

وقال القذافي في سلسلة تغريدات عبر تويتر، :”لم تعد الشرعية الدولية الممنوحة للوفاق تمثل طريقا واحدا، بل أصبحت تتجاذبها مصالح الدول المانحة والمتدخلة بالشأن الليبي، بما يوضح استمرار استعمال “ورقات اليانصيب” في داخل الكيان ذاته. كلما زاد ارتباط الكيان المحلى الهش بكيانات خارجية أقوى، كلما انهارت منظومة السيادة الوطنية، وستظل التحديات الوطنية تقاوم بل تقوض كل اصلاح ظاهري”، بحسب تعبيره.

وتابع، :”يتسابق المتصارعين المحليين إلى حلبة الكبار للحصول على الرضا والثقة ومن ثم تعزيز وتوثيق السلطة، ولن تكون مستمرة، في حين ان الوصول الى ثقة القاعدة الشعبية وتلبية الاحتياج هي الايسر وتشكل الاصل والاستمرار. ويستمر صراع الرئاسة والداخلية للوفاق بشكل واضح، لينتهي بقرار إيقاف الاخير، لا يرى الكثير بانه سيحمل قوة التنفيذ، في الوقت الذى نشهد بان تركيا تمسك بالطرفين، من خلال مقابلتهما على انفراد، لتقود بهما سويا المصالح والاستراتيجيات”، حسب وصفه.

كما قال القذافي، :”أثبتت الأحداث في طرابلس الانقسام السياسي، وعدم رضا الجمهور على ادارة الموارد، ودخول منعطف الفوضى، ولكن الاهم، أصحاب شعارات ودعاة بناء الدولة المدنية كانوا اشد حرصا على منع مظاهرها، وأولها حرية التعبير، التي تكفلها الدساتير والقوانين والاعراف، واصل لتأسيس الدولة الحضارية المعاصرة”.