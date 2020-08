أفاد نشطاء على مواقع

التواصل الاجتماعي بأن أرتالا مسلحة داعمة لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق

غير المعتمدة فتحي باشاغا مرت اليوم السبت من طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

