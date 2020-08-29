ثابت يندد بعمليات قمع المتظاهرين في طرابلس

ندد عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت بعمليات قمع المتظاهرين السلميين من قبل المليشيات، خلال خروجهم في مظاهرات عارمة بطرابلس احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد.

وقال ثابت إن من حق الشباب في طرابلس التظاهر والمطالبة بعيش كريم، خاصة أن المظاهرات سلمية وخالية تماما من السلاح، مؤكدا أن تعرض المتظاهرين لإطلاق الرصاص الحي من قبل المليشيات الإرهابية أسفر عن وقوع إصابات، ما يعد خرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقمعا للحريات، كما أشار إلى أن هناك عمليات اعتقال واختطاف تعسفي ومداهمات للبيوت عن طريق المليشيات الإرهابية.

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