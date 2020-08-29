السفارة الألمانية في ليبيا تدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين

دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى الاعتدال والتصرف بحذر، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

السفير الألماني أوليفر أوفتشا قال في تغريدة له إنه يجب على القادة الليبيين التصرف بحذر، واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات الحادي والعشرين من أغسطس، لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.

هذا كما أورد السفير الألماني في تغريدته بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي جرى خلاله التأكيد على العودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

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