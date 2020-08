أفادت مصادر صحفية، السبت، بسماع إطلاق نار كثيف بالقرب من سجن الرويمي

بمنطقة عين زارة.

