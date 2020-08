العباني لــليبيا 24 : طرابلس أصبحت مكانا لنزاع الميليشيات المسلحة لباشاغا والسراج والخاسر الوحيد المواطن الليبي

قال عضو مجلس الناب محمد العباني اليوم السبت إن

طربلس عاصمة الدولة الليبية المطلة على البحر المتوسط باتت مكانا تتنازع فيه

الميليشيات الموالية لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزير

الداخلية المفوض بالحكومة فتحي باشاغا من أجل السيطرة على العاصمة.

وأوضح العباني في

تصريح لليبيا24 أنه وبعد مغادرة مليشيا الزنتان زادت سطوة مليشيات مصراتة في وجود

مليشيات طرابلس الأقل عددا وتسليحا.

وأضاف أن المعروف أن

السراج رئيس المجلس الرئاسي قد تبنته مليشيا طرابلس وقدمت له ولحكومته الحماية

والحراسة، وقد ازدادت مليشيات مصراتة أهمية بتعيين باشاغا أحد زعماء مليشيات فجر

ليبيا الإجرامية المرتبطة بمذابح غرغور، وزيرا مفوضا لوزارة الداخلية، التي كانت

قوتها مستمدة ممن تحتويه من مليشيات تم ضمها لوزارة الداخلية حسب توصيات الخبير

الدولي الإيطالي باولو سيرا تنفيذا للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق

الصخيرات غير المشرعن محليا.

وتابع عضو مجلس النواب

بأن باشاغا قد تعهد للمجتمع الدولي بحل المليشيات ونزع سلاحها، وهو ما يبرر الصراع

الحالي لأن باشاغا المليشياوي ذاته، يرى أن المليشيات هي مليشيات طرابلس فقط، وبدأ

يتحرش بها.

وأكد العباني أن الصراع

بين المليشيات متعارضة المصالح، والتي يسعى كل منها لحصد أكبر قدر من المكاسب في

ظل شح الواردات وزيادة الالتزامات نحو تركيا وما استجلبته من مرتزقة سوريين، كل

ذلك أجج الصراع بين المليشيات، ومما زاد الطين بلة خروج الشارع الطرابلسي مطالبا بحاجاته

الأساسية وحقه في التعبير، ومواجهته بالرصاص الحي، وزيادة انتشار جائحة كورونا ما أدى

إلى تبادل الاتهامات بالقتل والقمع والفساد، وقرار الرئاسي بوقف المليشياوي وزير

الداخلية عن العمل وطلب التحقيق معه سيؤدي حتما إلى رفع غطاء غرفة تفتيش فساد

حكومة الوفاق.

وأشار إلى أنه ،

وكنتيجة لذلك سيجد ما يسمى بمجلس الدولة نفسه منقسما بين مؤيدي باشاغا والسراج،

وسيبرز كل ذلك في مواجهات مسلحة داخل مدينة طرابلس والخاسر الوحيد هو المواطن

الليبي.

