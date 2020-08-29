الرئاسي يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء

قرر المجلس الرئاسي صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013، اعتبارا من شهر يناير القادم.

ونص القرار على أن تصرف المنحة وفقا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 27، وأن تخصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها وإحالته إليه لاعتماده، قبل تاريخ الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام الحالي.

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