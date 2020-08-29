“خاص” .. مدير إدارة التدريب براديو “BBN” يؤكد لـ”وال” على أهمية تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين

المرج 29 أغسطس 2020 (وال)- أكد مدير إدارة التطوير والتدريب براديو “BBN” التابع لشبكة راديو وتلفزيون بنغازي, على أهمية تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح فرج بوعيشة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن التطوير المهني؛ هو ما تسعى إليه إدارة التطوير والتدريب براديو BBN ببنغازي، وذلك عبر دوراتها في مجال التدريب الإعلامي التي انطلقت مطلع هذا العام، تحت شعار “من أجل إعلام هادف متطور”.

وأضاف فرج بوعيشة أن المبادرة التي تشهد إقبالا من المستهدفين؛ تهدف إلى تطوير الإعلاميين؛ بما يخدم التطوير, وينعكس بشكل إيجابي على التطور المهني للمؤسسات الصحفية والخدمية، وذلك من خلال الرفع من كفاءة العاملين بها إعلاميًا، إلى جانب صقل وتدريب المبتدئين والمُهتمين بالمجال الإعلامي.

وأشار فرج بوعيشة إلى ضرورة الاهتمام بعملية تدريب الكادر الإعلامي، لمواكبة التطورات المعلوماتية المعاصرة؛ من خلال التدريب المهني للكوادر الصحفية والإعلامية، باعتبارها الرهان الذي يعول عليها في عملية التحول، والنهوض بالرسالة الإعلامية، ومواكبة معطيات التطورات الراهنة في الدولة الليبية.

وذكر فرج بوعيشة أن هذا يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الخطة التدريبية للعام الجاري، المعدة من قبل إدارة التدريب والتطوير بالشبكة، والتي تحتوي على برامج تدريبية تُغطي مختلف جوانب الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، في مقدمتها التدريب الإذاعي، والتلفزيوني، لاسيما في ظل توجه الإعلام المحلي من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي.

والجدير بالذكر، إن راديو وشبكة بنغازي قد نظم خلال العام الحالي، برنامجًا ونشاطًا تدريبيًا استفاد منها عدد “20” متدربًا ومتدربة، تركزت في مجملها على التدريب نظري وعملي في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني, فضلا عن تنفيذ برامج نوعية في مجال البث المُباشر والحوار، والتحقيق الصحفي، والصحافة وغيرها من البرامج، بمشاركة مسؤولي مكاتب الإعلامية في المؤسسات الخدمية، والأندية، والمهتمين. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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