الأمين يدعو لحل أزمة “المرتبات المتعثرة”

شدد وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، على ضرورة تفعيل دور التفتيش لمتابعة إجراءات المرتبات المتعثرة.

ووفق بيان لوزارة العمل، فقد أكد الأمين خلال اجتماع مع مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية عبدالناصر الرويمي، السبت، على ضرورة متابعة مرتبات دفعات فائض الملاكات الوظيفية الذين لم ترد إفراجات بشأنهم رغم استيفاء بياناتهم.

وطالب الوزير من مفتشي العمل بالوزارة، متابعة ملف مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة والبالغ عددهم 17000 شخص.

وأشار المهدي الأمين إلى ضرورة الإسراع في متابعة صرف مرتبات العاملين في المؤتمرات الشعبية “سابقا”، وأسباب عدم إحالة بعض المكاتب لبيانات المستحقين بها.

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