السفير الألماني: على القادة الليبيين التصرّف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات 21 أغسطس

ليبيا – علّق سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على بيان بعثة الأمم المتّحدة للدّعم في ليبيا والذي جرى خلاله التأكيد على أنّ ليبيا تشهد تحوّلًا لافتًا في الأحداث، يؤكّد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة.

السفير الألماني أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى تأييده لهذه الاهتمام،ات والدعوة إلى الاعتدال واحترام الحقوق الأساسية.

وطالب القادة الليبيين التصرّف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحتها إعلانات 21 أغسطس، لتحقيق تقدّم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.

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