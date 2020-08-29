ليبيا الان

عودة العمل الى احد ضواغط الغاز بالبريقة التابعة لشركة سرت

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي ـ |

29 August, 2020

قال منسق شؤون الإعلام بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى مختار لبوابة إفريقيا الإخبارية ان  فرق الصيانة تمكنت ليلة البارحة الجمعة  من اصلاح   الضاغطة C12 بمحطة الكبس الرئيسية البريقة

وقال مختار ان الضاغطة تعرضت حوالي الساعة العاشرة من ليل الجمعة  لعطل فني خارج عن إرادة الشركة  وانطلقت على الفور فرق الصيانة في إصلاح العطل وعادت الضاغطة للعمل الساعة الواحدة والنصف ليلا.

واضاف مختار أن  كمية الغاز المستهلكة بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة بلغت يوم أمس الجمعة 191 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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