إهمال الطرق الصحراوية يهدد بكوارث مرورية

تعتبر الطرق الصحراوية الخط الرئيسي الرابط بين مختلف المدن والمناطق الساحلية وباطن الجبل بالمنطقة الغربية، إلا أن تهالكها والإهمال الكبير الذي طالها ينذر بخطر كبير.

ورصدت كاميرا قناة “218”، تراكم الزلط المعروف (بالشرشور) على طول الطريق الرابطة بين بدر ومفترق 28، والذي قد يسبب حوادث مرورية أليمة.

ولمحاولة تنبيه مرتادي الطرق، قام بعض المواطنين بوضع حجارة وإطارات كعلامات تنبيهية للمارة، لعدم وجود إشارات مرورية في الطريق.

ويأتي كل ذلك في ظل غياب اهتمام مصلحة الطرق والجسور عن مراقبة الطرق بشكل دوري وإصلاح العلامات وحجارة الكيلومترات المتهالكة ووضع لافتات مرورية تدل المسافرين ومستعملي هذه الطريق.

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