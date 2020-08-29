ليبيات يُنهين بجدارة دورة “التعلم عن بعد” في غدامس

بعد تدريب وجهد بذل لأكثر من أسبوعين، أسدل الستار على الدورة التدريبية (التعلم عن بعد) والتي أقيمت بفرع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في غدامس.

وبهذه المناسبة أقيمت بمسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية، احتفالية حضرها جمعا من المسؤولين والمهتمين والمتدربات، تخللها إلقاء العديد من الكلمات المثمنة بالجهود التي بدلت من المدربات والمتدربات المشتركات بالدورة.

وأثريت الاحتفالية بالعديد من المداخلات الهاتفية المباشرة وعبر تطبيق “زووم”، منها مداخلة الدكتورة مسعودة الاسود، مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومداخلة مدير إدارة التدريب بالمركز، وعضو لجنة التعليم عن بعد.

وتخلل الحفل عرض بعض العروض التقديمية للمتدربات وتوزيع الشهائد التقديرية للمدربات وللمعلمات والإداريات المشاركات بالدورة.

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