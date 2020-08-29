مطار معيتيقة “جاهز” لاستقبال جميع الطائرات

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، السبت، الانتهاء من كافة أعمال صيانة مهبط الطائرات بمطار معيتيقة الدولي.

وقالت المصلحة في بيان، إن هذه الأعمال تعاقدت عليها في الفترة السابقة لتمكين الطائرات بمختلف أحجامها من استخدام المهبط بالكامل ودون وجود أي عائق.

وأوضحت مصلحة المطارات، أن أعمال الصيانة شملت “إزالة طبقة من الأسفلت على امتداد المهبط بطول 2150 مترا وبعرض 16 مترا، كما تم ترميم جزء من طبقات الرصف الاساسية بالمهبط، بالإضافة إلى أعمال إزالة الطلاء وإعادة التخطيط ووضع العلامات”.

وأشارت إلى أن مهندسي وفنيي المصلحة والمطار قاموا بصيانة منظومة الإنارة على امتداد المهبط، لافتة إلى وجود مشروع تم التعاقد عليه وسيتم البدء في تنفيذه لإنشاء غرف تفتيش واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب انارة جديدة متكاملة للمهبط.

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