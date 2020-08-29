النائب عبد المطلب ثابت يُدين عمليات قمع المتظاهرين في بلدية طرابلس

البيضاء 29 أغسطس 2020 (وال)- أدان عضو مجلس النواب الأستاذ عبد المطلب ثابت، عمليات قمع المتظاهرين السلميين من قبل المليشيات الإرهابية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

هذا ومنذ 23 أغسطس الجاري، تشهد بلدية طرابلس مظاهرات، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد وعدم توفر أي نوع من أنواع مقومات الحياة.

وقال النائب عبد المطلب ثابت: “من حق الشباب في طرابلس التظاهر والمطالبة بعيش كريم، خصوصًا وإن المظاهرات سلمية وخالية تمامًا من السلاح، وإن هذا الخروج للتظاهر؛ سببه تردي الأوضاع المعيشية وانتشار المليشيات الإرهابية والمرتزقة الإرهابيين السوريين والأتراك في طرابلس”.

وأضاف النائب عبد المطلب ثابت أن المتظاهرين يتعرضون لإطلاق الرصاص الحي من قبل المليشيات الإرهابية، مما أسفر عن وقود إصابات في صفوف المتظاهرين، وهذا الأمر يُعد خرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقمع للحريات، وأن هناك عمليات اعتقال واختطاف التعسفي ومداهمات للبيوت من قبل المليشيات الإرهابية في طرابلس، في محاولة منها لإفشال هذه التظاهرات المطالبة بالحرية وتوفير أبسط سُبل الحياة.

وطالب النائب عبد المطلب ثابت؛ بضرورة الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين في سجون المليشيات الإرهابية، وعدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين، والسماح لهم بالتظاهر في الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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