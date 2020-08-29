صالح يلتقي عددا من الشباب في القبة

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح بصفته نائبا عن دائرة القبة مع عدد من الشباب الذي شارك في التظاهر بمدينة القبه.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن صالح استمع لمطالب الشباب التي تظاهروا من أجلها والتي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية في مدينة القبة من حيث فتح المصارف التجارية بالمدينة ومباشرة عملها وتوفير السيولة النقدية وحمايتها وتأمينها ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المستمر وأن تقوم مديرية الأمن والأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لها بدورها الأمني في المحافظة على سير الأمن وحماية وتأمين المصارف والمرافق الخدمية وأوضاع بلدية القبه وأداء عملها وانتخاب مجلس للبلدية.

وأكد صالح للشباب أن المصرف التجاري سيقوم بتركيب منظومة له ليؤدي عمله ويباشر فتح أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة كما سيتم تكليف الأجهزة الأمنية من داخل المدينة وخارجها لتأمينه مشيرا إلى أنه سيتم حل مشكلة انقطاع الكهرباء من قبل المؤسسات المعنية والتي تقوم بالحل التدريجي الذي سينتهي مع بداية الأسبوع القادم.

وبشأن أداء بلدية القبة أكد أنه سيتم إجراء انتخابات لمجالس البلديات خلال شهر أكتوبر القادم داعيا المواطنين لاختيار الأصلح في هذه الانتخابات مؤكدا أن مشروعات رصف طرق شوارع حي دوغوش سيتم الانتهاء منها خلال المدة القريبة القادمة موضحا أن العمل جاري بها كما أن الصالة الرياضية الجامعة للألعاب سيتم تركيبها في نادي البرانس وستساهم في شغل أوقات فراغ الشباب فيما يعود عليهم بالنفع.

ودعا صالح الشباب بمدينة القبة بضرورة التعاون مع المؤسسات والقطاعات والمصارف والجهات الأمنية حتى تؤدي دورها المناط بها مؤكدا أنه سيتواصل معهم للتعاون معا لحلحلة كل القضايا التي تعاني منها مدينة القبة