يوافق اليوم السبت 29 أغسطس الذكرى التاسعة لمذبحة بني وليد التي ارتكبتها

قوات الناتو بحق عائلة فتحي جفارة في صبيحة يوم العيد بالمدينة.

شهداء من عائلة واحدة تم محوهم عن بكرة أبيهم في قصف مركز على منزلهم صبيحة

يوم العيد.

ففي تمام الساعة 03:30 صباحاً وعندما كان أهالي بني وليد قد خلدوا للنوم، تفاجأ

المدنيون بهجوم حلف الناتو الغادر لإرهابهم لتسقط القنابل على المنازل وتشعل ليلهم

بالنيران.

قصفت الطائرات منزل عائلة فتحي جفارة بقنبلتين على الأقل ما أسفر عن مقتل أسرته

بأكملها، بعد أن انهار المبنى على رؤس

ساكنيه، ليسجل هذا اليوم واحدا من الجرائم الكثيرة التي ارتكبها حلف الناتو منذ أن

وطأت أقدامه ليبيا بهدف إعادتها إلى العصر الحجري، فيما خلد التاريخ ذكرى استشهاد

عائلة جفارة بحروف من نور.

The post 29 أغسطس …الذكرى التاسعة لمذبحة الناتو بحق عائلة فتحي جفارة ببني وليد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24