أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن المتظاهرين قاموا بحرق الإطارات وإغلاق جزيرة غوط الشعال احتجاجًا على مقتل الشاب سند المقرحي من قبل مليشيا القوة المشتركة بطرابلس.

The post عاجل // المتظاهرون يحرقون الإطارات ويغلقون جزيرة غوط الشعال احتجاجًا على مقتل “سند المقرحي” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24