عاجل ليبيا الان

الصحة العالمية تقدم ألف تحليل كورونا لبلدية طبرق

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قدمت منظمة الصحة
العالمية اليوم السبت مساعدات لبلدية طبرق شملت ألف مادة تحليل خاصة بالكشف عن
الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الناطق
باسم المنظمة في مكتب ليبيا، أحمد العليقي، في بيان إن المنظمة وفرت 1000 مادة
تحليل خاصة بجهاز
«PCR» لتحليل
«كورونا» لبلدية طبرق.

وأضاف البيان أنه تم توفير أدوية ومستلزمات طبية لقسم
العزل، كما تم توفير 5000 كيس دم.

The post الصحة العالمية تقدم ألف تحليل كورونا لبلدية طبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك