الصحة العالمية تقدم ألف تحليل كورونا لبلدية طبرق

قدمت منظمة الصحة

العالمية اليوم السبت مساعدات لبلدية طبرق شملت ألف مادة تحليل خاصة بالكشف عن

الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الناطق

باسم المنظمة في مكتب ليبيا، أحمد العليقي، في بيان إن المنظمة وفرت 1000 مادة

تحليل خاصة بجهاز

«PCR» لتحليل

«كورونا» لبلدية طبرق.

وأضاف البيان أنه تم توفير أدوية ومستلزمات طبية لقسم

العزل، كما تم توفير 5000 كيس دم.

