المدعي العام العسكري يسمح  بسفر وكيل وزارة صحة الوفاق إلى تركيا

سمح مكتب المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق في ليبيا، السبت، بسفر محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إلى تركيا بناء على رسالة من المدعي العام لاتهامه بالفساد وإهدار المال العام.

وبعث محمد غرودة، عضو النيابة من مكتب المدعي العام العسكري إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، رسالة تسمح بسفر محمد هيثم وكيل وزارة الصحة ومغادرة ليبيا إلى تركيا عبر مطار معيتيقة.

وكانت مصادر ليبية وحسابات على مواقع التواصل، قالت الجمعة إن ”قوة تتبع لميليشيات قوة الردع الخاصة بقيادة محمد وفا الملقب بالحربة، هاجمت مقر إقامة هيثم للقبض عليه، إلا أن حراساته تصدوا لها، مشرة إلى تطورت الأمور إلى حدوث اشتباك مسلح بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة قائد المجموعة المهاجمة ومقتل الميليشاوي أبوبكر بوظهير، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر حراسات هيثم.

وأصدر النائب العام العسكري، قبل أيام قرارا يقضي بمنع محمد هيثم، من السفر، لاتهامه في التحقيقات الجارية بارتكاب تجاوزات مالية وإهدار المال العام.

وتصدر هيثم قائمة المنع من السفر التي ضمت 6 آخرين من كبار ضباط ومسؤولي جهاز الطب العسكري.