حقوقيون: ليبيا تعاني من نزيف حقوقي مستمر

أكد ناشطون وخبراء في مجال حقوق الإنسان أن ليبيا تعاني من نزيف حقوقي مستمر لسنوات بسبب الانتهاكات وأول هذه الانتهاكات هو الحق في الحياة.

وقال ممثلي الحركة الحقوقية والمجتمع المدني الليبي في ندوة نظمها اليوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان hritc إن الانتهاكات في ليبيا مستمرة، مؤكدة أن هناك جرأة وتحد من بعض الأطراف لتوثيق الانتهاكات كجرائم القتل غير المشروع أو التعذيب.

وأشارت المداخلات التي شارك فيها خبراء يمثلون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات أن خروقات حقوق الإنسان في ليبيا يشترك فيها جزء من المجتمعات الأهلية والنخبة السياسية التي لا تقوم بواجباتها أو تتواطأ مع قوى الأمر الواقع.

و جاء في الندوة أن النشاط الحقوقي في ليبيا محفوف بالمخاطر الحقيقية التي تمثل تحدي أمام الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وتضعهم في مواجهة سرديات محلية تشجع على الحرب والاقتتال وتختفي وراء أسباب مختلفة.

وأكد المشاركون أن الحقوقي في ليبيا يواجه مجتمعه الذي لم يتشرب بعد ثقافة حقوق الانسان أو يتعامل معها بانتقائية.

وأشارت الندوة التي استمرت لقرابة ثلاث ساعات وتمت عبر تقنية الاتصال المرئي بتطبيق برنامج زوم أن الإشكال الأساسي ليس هو معالجة حالات انتهاك حقوق الانسان فقط، ولكن أيضا غياب الدولة وهيبة القانون و احتكار القوة الشرعية والذي يفضي إلى غياب المساءلة وإلى تغول قوى الأمر الواقع و التي ليس هناك رادع لها من قانون وتعودت على الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة.

وخلصت الندوة إلى أن مسار تحسين وضع حقوق الإنسان يفرض الإسراع بإيجاد حل للانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة والحد من انتشار السلاح، مؤكدة على أن الانتهاكات هي أيضا من أفعال أطراف خارجية سواء كانت دول أو مجموعات عسكرية ومنظمات أمنية خاصة أو من خلال تصدير السلاح أو تمويل اقتنائه.

وشددت الندوة على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة و بذل جهد أكبر بجانب دورها في الرصد والتوثيق عبر تعزيز العناية الواجبة لاحترام شركائها المحليين لمعايير حقوق الانسان.

