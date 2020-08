حزب الحركة القومية التركي يعتبر اليونان ورما خبيثا يجب اجتثاثه

اعتبر رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، اليوم السبت إن

اليونان عبارة عن ورم خبيث يزعج تركيا منذ عام 1821.

وأضاف في رسالة نشرها بمناسبة عيد النصر التركي أن “هذا الورم الخبيث

سيتم علاجه إن أمكن وإلا سيتم اجتثاثه مهما كان الثمن”.

وأوضح أن من وصفها بالبقايا الذليلة للغزاة الذين طردهم الشعب التركي حتى

بحر إيجة قبل 98 سنة، لم تستخلص الدروس ولم تتعظ من الأحداث التاريخية”، لافتا

إلى أن بلاده “لن تدير ظهرها لمصالحنا التاريخية في المتوسط وإيجة.

كما انتقد باهتشلي نشر فرنسا قوات عسكرية في شرق المتوسط، مضيفا أن

“هذا يشير إلى مكيدة جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

واعتبر أن فرنسا وإيطاليا ومصر وبعض الدول الخليجية “وقعت جميعها في

دوامة خطيرة للغاية في المتوسط”، مشيرا إلى أن “اليونان هي التي تلعب

بالنار، وفرنسا هي المحرض.

