الثني يبحث احتياجات “الإمداد الطبي” والمخزون الاستراتيجي للأدوية مع رئيس الجهاز

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، السبت، سير عمل جهاز الإمداد الطبي، مطلعا على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، ناقش الثنى خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة، أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل لسد العجز في كافة المؤسسات والمراكز الطبية.

وشدد الثني، على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال ومستمر.