أفادت مصادر إعلامية، بأن مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا

بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ستلتقى، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد،

بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وكانت وليامز قد وصلت مساء الجمعة إلى القاهرة، للقاء عدد

من المسؤولين المصريين ومناقشة تطورات الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن تناقش وليامز في القاهرة سبل دفع العملية السياسية

وإنهاء الصراع في ليبيا مع مسؤولين مصريين، في محاولة لرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

The post وليامز تلتقي شكري اليوم لبحث سبل حل الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24