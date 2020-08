أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بقيام محتجين بإغلاق

الشوارع الرئيسية في منطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس، احتجاجا على اعتقال بعض المتظاهرين

من قبل مليشيات الأمن المركزي التابعة لعماد الطرابلسي.

