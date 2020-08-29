الثني يطمئن على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، السبت، سير عمل جهاز الإمداد الطبي، واطلع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة السبت، ناقش الثني، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة، أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل لسد العجز في كافة المؤسسات والمراكز الطبية.
وأكد الثني، ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال ومستمر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك