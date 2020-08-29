ميناء بنغازي يستقبل 220 حاوية بضائع مختلفة

قال مفتاح الشهيبي المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري، إنه وصلت على أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات (أس فري) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 220 حاوية بضائع مختلفة.

وأضاف فى إيجاز صحفى،اليوم الأحج، رست بالميناء السفينة (فيوتشر) الوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 444 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (ليلى) الوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10177 طن من حبوب القمح، والسفينة (طه واي) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير.