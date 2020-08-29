“فورميكي” الإيطالية: تركيا تريد باشاغا بدل السراج لإنشاء قاعدتين عسكريتين

علقت صحيفة “فورميكي” الإيطالية على قرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بإيقاف وزير داخليته فتحي باشاغا والتحقيقات جارية بشأن دوره في الاحتجاجات الأخيرة.

ونشرت الصحيفة الإيطالية تقريرا السبت، بعنوان “ليبيا، ما وراء إيقاف وزير الداخلية باشاغا؟”، تناولت خلاله الخلافات داخل حكومة الوفاق.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته “الساعة 24”: “يمكن أن يكون للشقاق داخل حكومة الوفاق أسباب منها، أن باشاغا هو جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فهو مرتبط للغاية بتركيا”.

وأضافت: “قدمت أنقرة الحماية السياسية والعسكرية لحكومة الوفاق، ولكن يبدو أنها تطلب حاليًا ثمنًا لهذا الدعم (إنشاء قاعدتين عسكريتين، والنفوذ عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط)”.

وتساءلت الصحيفة الإيطالية: “هل أصبح الوجود التركي عبئًا، ولهذا السبب أيضًا اتخذ السراج قرارًا يبدو منه أنه يطالب بمستوى معين من الاستقلالية؟”.

يشار إلى أن السراج قرر أول من أمس الجمعة إيقاف باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق بشأن بياناته الصادرة بحق التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين في طرابلس، وكلف وكيل داخلية الوفاق خالد مازن بتولي مهام الوزير، مع تكليف “القوة المشتركة” بفرض سيطرتها على العاصمة.