عضو لجنة الدستور: أملنا في الدولة المدنية أصبح بعيدا

علق عضو لجنة صياغة الدستور محمد التومي على الأزمات التي تشهدها طرابلس، والانشقاق داخل المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج.

وقال التومي في تدوينة على صفحته بموقع “تويتر”: “بالنسبة لي أمل الدولة المدنية أصبح بعيدا جدا جدا للأسف، وهذا ليس تكهنا ولكنه الواقع وفقا لمعطيات الحال”.

وشهدت طرابلس أزمات متتالية في الأوضاع المعيشية وتسبب الفساد داخل الوفاق في انعدام الخدمات الضرورية في العاصمة، إلا أن الصراع على النفوذ داخل “المجلس الرئاسي” كان الأمر الأهم بالنسبة لفائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، واستعان الأخير بالإعلام في ذلك، ودعا الشارع للتظاهر ضد الفساد.

ورغم التئام السراج على معيتيق، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة، فالمواطنون خرجوا للاحتجاج على أوضاعم المعيشية والخدمية في ظل حكم “الوفاق”، في تظاهرات رافضة لوجود “الرئاسي” وعلى رأسه السراج، وقوبل ذلك برصاص المليشات المسلحة على المتظاهرين السلميين.

وفي محاولة لتحقيق أطماعه السلطوية، دخل فتحي باشاغا في خلاف مع “الرئاسي” بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين وانتشار مليشيات مسلحة مناوئة لنفوذه في العاصمة، ما دفع السراج إلى إصدار قرار بإيقاف باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وتوسعت الهوة بين الاثنين باحتماء كل منهما في مليشيات مسلحة لتحميه، ما زاد من احتمالية تعريض المواطنين لخطر الاشتباكات المسلحة بين تلك المليشيات في العاصمة.