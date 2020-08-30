صالح يستقبل الشباب الذي تظاهروا بمدينة القبة للاستماع لمطالبهم

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بصفته نائبًا عن دائرة القبة، عدد من الشباب الذي تظاهر في مظاهرة بمدينة القبة.

واستمع صالح خلال اللقاء عقده بمقر إقامته في بلدية القبة، لطلبات المتظاهرين التي رفعوها خلال المظاهرة، والتي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية في مدينة القبة، من فتح المصارف التجارية ، ومباشرة توفير السيولة النقدية، وحمايتها وتأمينها، ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وتعهد المستشار عقيلة صالح، بأن المصرف التجاري سيتم تركيب منظومة له، ليؤدي عمله ويُباشر فتح أبوابه خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم تكليف الأجهزة الأمنية من داخل المدينة وخارجها لتأمينه، كما سيتم حل مشكلة انقطاع الكهرباء من قبل المؤسسات المعنية، وهي تقوم بالحل التدريجي الذي سينتهي مع بداية الأسبوع القادم.

وأوضح صالح أنه، من حيث أداء بلدية القبة، سيتم إجراء انتخابات لمجالس البلديات خلال شهر أكتوبر القادم، وأنه على المواطنين اختيار الأصلح في هذه الانتخابات القادمة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروعات رصف طرق شوارع حي دوغوش، سيتم الانتهاء منها خلال المدة القريبة القادمة، وأن الآن جاري العمل بها، وأن الصالة الرياضية الجامعة للألعاب، سيتم تركيبها في نادي البرانس، وهي ستساهم في قتل أوقات فراغ الشباب، فيما يعود عليهم بالنفع.

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