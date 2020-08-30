“غلوباليست” الإيطالي: أردوغان تخلى عن السراج من أجل “بترو دولارات قطر”

تناول موقع “غلوباليست” الإيطالي الأزمات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والصراع الدائر بين رئيس الوفاق فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا.

وقال الموقع في تقرير ترجمته “الساعة 24” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخلى عن السراج، وسَلّح خليفته “ببترو دولارات قطر (دولارات النفط)”، (في إشارة إلى تقوية نفوذ باشاغا بالمرتزقة السوريين).

وأضاف الموقع: “من أجل التهدئة في ليبيا، ليس هناك المشير حفتر (القائد العام للجيش الليبي) فحسب، بل هناك شخصية صاعدة في طرابلس، ومن يمكنه الاعتماد على دعم تركيا وقطر، والدخول إلى واشنطن، رجل مصراته فتحي باشاغا”.

يشار إلى أن باشاغا يتمتع بعلاقات قوية مع تركيا وقطر، كما أنه على تواصل مع الجيش الأمريكي، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والاستخبارات البريطانية.

وفي محاولة لتحقيق أطماعه السلطوية، دخل فتحي باشاغا في خلاف مع “الرئاسي” بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين وانتشار مليشيات مسلحة مناوئة لنفوذه في العاصمة، ما دفع السراج إلى إصدار قرار بإيقاف باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وتوسعت الهوة بين الاثنين باحتماء كل منهما في مليشيات مسلحة لتحميه، ما زاد من احتمالية تعريض المواطنين لخطر الاشتباكات المسلحة بين تلك المليشيات في العاصمة.