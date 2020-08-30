الثني يتابع سير عمل جهاز الإمداد الطبي والمخزون الاستراتيجي للقطاع

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، سير عمل جهاز الإمداد الطبي، للاطلاع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

وناقش الثني، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة، أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل لسد العجز في كافة المؤسسات والمراكز الطبية.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال ومستمر.

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