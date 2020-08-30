اتحاد الطلبة التبو: نتعرض للتهميش من الحكومة الليبية والقيادة العامة

أصدر اتحاد طلبة التبو بجامعة بنغازي فرع الكفرة، بيانا بشأن قرار الحكومة الليبية والقيادة العامة بـ”حرمان أبناء التبو من حقهم في التعليم.

وأوضح اتحاد الطلبة في بيانه، أن حرمان أبناء التبو من حقهم في التعليم منذ ما يقارب العام، يعدّ إجحافا في حقهم وطلما صارخا لا يُطاق، وأن قرار تخصيص مقر منطقة الكفرة العسكرية، بديلا لجامعة بنغازي فرع الكفرة، يعدّ استكمالا لحلقة من حلقات مسمسل مخطط ومدبر له من أطراف عدة، بسحب البيان.

وأكد اتحاد طلبة التبو بجماعة بنغازي فرع الكفرة، في بيانه، على دعمه للمجهودات التي كانت ستُبذل من قِبل آمر منطقة الكفرة العسكرية، في سبيل الاستقرار ولا تدخل بعض ما أسماهم بضعاف النفوس وإفشال سير العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.

وحمّل البيان الحكومة الليبية بشكل عام ووزير التعليم بشكل خاص، والقيادة العامة كامل المسؤولية المترتبة عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة جراء الإجراءات التعسفية المتخذة ضد طلبة التبو.

ونظم طلبة التبو احتجاجا، أمام مقر الكلية، بسبب نقلها إلى إحدى الثكنات العسكرية بالمدينة، وتتواجد في منطقة يقطن فيها من لهم نزاعات عرقية معروفة مع التبو.

وأفاد مركز الدراسات التباوية، أن قضية طلبة التبو بجامعة بنغازي فرع الكفرة، بدأت منذ عام 2015، عندما قامت جامعة بنغازي بحرمانهم من حق التعليم، وإغلاق أبواب كلياتها أمامهم، وحرمان من كان يدرس بها قبل 2015 من الحصول على شهاداتهم، ولا يستطيعون منذ ذلك الحين الى يومنا هذا من الإلتحاق بكليات الجامعة بالمدينة.

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